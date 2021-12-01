ABD'den "Libya'daki seçimlere yönelik tehditlere izin verilmemesi" çağrısı - Son Dakika

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin silahlı milislerce tehdit edilmesine izin verilmemesi çağrısında bulundu.

ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard Norland'ın imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, ABD'nin de tıpkı Libyalılar ve uluslararası toplum gibi endişeli olduğu belirtildi.

"24 Aralık'ta yapılması beklenen seçimleri tehdit edecek şiddet ve silahlı güçlere izin verilmemesi" çağrısının yer aldığı açıklamada, milyonlarca Libya'nın sandığa gitmek için beklediği vurgulandı.

Ülkedeki tüm tarafların sükunete davet edildiği açıklamada, Libyalıların gerçekleştirmeye çalıştığı yasal seçimlere herkesin saygı göstermesi gerektiği ifade edildi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerinden bir grubun, 25 Kasım'da Seyfulislam Kaddafi'nin adaylığının reddedilmesine karşı avukatı tarafından sunulacak temyiz başvurusunu engellemek için Sebha Mahkemesine baskın düzenlediği belirtilmişti.