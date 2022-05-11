ABD'Lİ TURİST, PARAŞÜTTE HEYECANDAN BAYILDI - Son Dakika
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ABD'Lİ TURİST, PARAŞÜTTE HEYECANDAN BAYILDI

11.05.2022 10:26

ANTALYA'da tatilini geçiren ABD'li turist, Konyaaltı sahili üzerinde yamaç paraşütüyle çiftli atlayış sırasında heyecandan bayıldı.

ANTALYA'da tatilini geçiren ABD'li turist, Konyaaltı sahili üzerinde yamaç paraşütüyle çiftli atlayış sırasında heyecandan bayıldı. Pilot Metehan Göller, kısa süreliğine bilincini yitiren turisti kendisine getirip uçuşu tamamladı.

Konyaaltı seyir terasından yamaç paraşütüyle falez ve sahil bandı üzerinde uçuş yapmak isteyen ABD'li erkek turist, pilot Metehan Göller ile birlikte havalandı. İsminin açıklanmasını istemeyen turist, manzarayı görüntülemek için aksiyon kamerasını açtığında heyecanlanıp bayıldı. Yolcusuyla konuşarak kendisine gelmesini sağlayan Göller, uçuşu güvenle tamamladı. Turistin baygınlık geçirdiği anlar ise kameraya yansıdı. Göller, yolcusunun kaskıyla bileğine bağlı kamera çubuğunun düşmesiyle bayıldığını fark ettiğini anlattı.

Uçuşa başladıktan birkaç dakika sonra olayın gerçekleştiğini söyleyen Göller, "Rüzgar bizi yükseltti. Yolcum kamerasıyla görüntü çekiyordu. Bir ara baktığımda kaskı başından çıkmış, kamerası aşağı doğru sarkmıştı. Tutamıyordu. Bayıldığını anladım. Seslenerek kendisini uyardım, elimle dürterek ayıltmaya çalıştım. Kamerasını elinden alıp, kaskını düzelttim. Bu sırada kendine geldi ve iyi olduğunu söyledi. Yolcumun güvenliğini aldıktan sonra uçuşumuzu güvenle tamamladık. İyi olduğunu ve çok heyecanlandığını söyledi" diye konuştu.

ABD'Lİ TURİST, PARAŞÜTTE HEYECANDAN BAYILDI
ABD'Lİ TURİST, PARAŞÜTTE HEYECANDAN BAYILDI
ABD'Lİ TURİST, PARAŞÜTTE HEYECANDAN BAYILDI
ABD'Lİ TURİST, PARAŞÜTTE HEYECANDAN BAYILDI
ABD'Lİ TURİST, PARAŞÜTTE HEYECANDAN BAYILDI
ABD'Lİ TURİST, PARAŞÜTTE HEYECANDAN BAYILDI
ABD'Lİ TURİST, PARAŞÜTTE HEYECANDAN BAYILDI
ABD'Lİ TURİST, PARAŞÜTTE HEYECANDAN BAYILDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABD'Lİ TURİST, PARAŞÜTTE HEYECANDAN BAYILDI - Son Dakika


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