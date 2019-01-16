Son Dakika Haberleri: ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad Kabil'de

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad Kabil'de

1 saat önce

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ı kabul etti.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad Kabil'de, System.String[]
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ı kabul etti.

Gani, dördüncü kez çıktığı barış turu kapsamında başkent Kabil'e gelen Halilzad ile Başkanlık Sarayı'nda görüştü.

Barış turundaki görüşmelerle ilgili Gani'ye bilgi veren Halilzad, barış görüşmelerinin başlaması için bölge ülkelerinin desteğinin önemli olduğunu ve bu nedenle bu ülkelerin de fikrini almak için görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Halilzad, barış turuna bundan sonra da devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Gani de Halilzad'a barış konusunda gösterdiği çabalar için teşekkür etti.

Gani, Afganistan halkı ve devletinin barış görüşmelerine hazır olduğunu kaydetti.

Halilzad, 4. kez çıktığı barış turunda Hindistan, Çin ve BAE yetkilileriyle görüşmüştü.

Taliban'dan ABD'ye uyarı

Taliban örgütünden yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin barış görüşmeleri konusunda dürüst olmaması ve farklı yollarla baskı kurması halinde müzakereleri erteleyecekleri bildirildi.

ABD yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ana maddesini Afganistan'daki yabancı güçlerin çekilmesi, Afganistan topraklarının diğer ülkelere karşı kullanılmamasının oluşturduğu vurgulanan açıklamada, ancak ABD'nin görüşmelerde konuyu değiştirme çabasında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin bu davranışının barışa meyilli olmadığını gösterdiği belirtildi.

Barış görüşmeleri

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

Ofis bir aydan kısa süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri askıya alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:35 Kaynak: AA

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