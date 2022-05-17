ABD'nin Buffalo Kentindeki Silahlı Saldırıda Yaşamını Yitirenler Anısına Çiçek Bırakıldı - Son Dakika
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ABD'nin Buffalo Kentindeki Silahlı Saldırıda Yaşamını Yitirenler Anısına Çiçek Bırakıldı

17.05.2022 18:18
ABD'nin Buffalo Kentindeki Silahlı Saldırıda Yaşamını Yitirenler Anısına Çiçek Bırakıldı

NEW YORK, 17 Mayıs (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin Buffalo kentinde bir erkek, bir süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenlerin anısına bir buket bırakıyor, 16 Mayıs 2022.

NEW YORK, 17 Mayıs (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin Buffalo kentinde bir erkek, bir süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenlerin anısına bir buket bırakıyor, 16 Mayıs 2022. New York eyaletinin Buffalo kentinde Cumartesi günü ağır silahlı 18 yaşındaki beyaz bir erkek bir süpermarketteki 10 kişiyi öldürdü, üç kişiyi de yaraladı. (Fotoğraf: Zhang Jie/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: ABD'nin Buffalo Kentindeki Silahlı Saldırıda Yaşamını Yitirenler Anısına Çiçek Bırakıldı - Son Dakika
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