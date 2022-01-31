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ABD'nin doğu yakasında kar fırtınası sonrası dondurucu soğuklar yaşanıyor - Son Dakika

ABD'nin doğu yakasında kar fırtınası sonrası dondurucu soğuklar yaşanıyor

31.01.2022 11:29
ABD'nin doğu yakasında kar fırtınası sonrası dondurucu soğuklar yaşanıyor

ABD'nin doğu yakasında orta ve kuzeydoğu eyaletlerini vuran ve 100 binden fazla kişinin elektriksiz kalmasına neden olan şiddetli kar fırtınasının ardından dondurucu soğuklar görülüyor.

ABD'nin doğu yakasında orta ve kuzeydoğu eyaletlerini vuran ve 100 binden fazla kişinin elektriksiz kalmasına neden olan şiddetli kar fırtınasının ardından dondurucu soğuklar görülüyor.

Guardian'ın haberine göre, doğu yakasının ortasındaki Virginia eyaletinden, kuzeydoğudaki Maine eyaletine şiddetli kar bırakan fırtınadan sonra, bölgede dondurucu soğuk rüzgarlar etkili oldu.

Dondurucu soğukların hafta ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

New York eyaletinde, 1'i kadın 4 kişinin soğuk ve karın yol açtığı kazalarda öldüğü belirtildi.

FlightAware sitesine göre, dün 1500'den fazla uçuşun iptal edildiği ABD'de bu sayı bugün itibarıyla 197'ye düştü, elektrik kesintileri büyük ölçüde giderildi.

Uzmanlar, ısınan okyanus sıcaklığının fırtınanın şiddetini artırarak etkilediğini ifade ediyor.

Kar fırtınasının bugün kuzeye doğru hareket ederek Kanada'nın güneydoğu kıyılarında etkili olacağı bildirildi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Virginia, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD'nin doğu yakasında kar fırtınası sonrası dondurucu soğuklar yaşanıyor - Son Dakika
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