ABD Temsilcileri Moskova'da Barış Görüşmeleri Yapacak

21.01.2026 16:46
Steve Witkoff ve Jared Kushner, Putin ile Ukrayna-Rusya barışı için Moskova'da görüşecek.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, Ukrayna ve Rusya arasındaki barış girişimleri kapsamında yarın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Witkoff, görüşmede Ukrayna üzerine "toprak anlaşmalarının da masada olacağını" açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gidiyor. İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda basına konuşan Steve Witkoff, müzakerelerin içeriğine dair detaylar paylaştı. ABD öncülüğündeki "20 maddelik barış planı" üzerinde çalışıldığını belirten Witkoff, "Son 6 ila 8 haftada büyük bir ilerleme kaydedildi" dedi.

Ziyaret trafiği hakkında da bilgi veren ABD'li temsilci, Jared Kushner ile birlikte önce bu akşam Ukraynalı yetkililerle, yarın akşam saatlerinde ise Rus heyeti ve Putin ile görüşeceklerini bildirdi. Witkoff, sürece dair "Tarafları birbirine yaklaştırıyoruz... Umarım yakında duyuracak iyi bir haberimiz olur" ifadelerine yer verdi. Witkoff, "toprak anlaşmalarının da masada olacağını" bildirdi.

"Ruslar bizi davet etti"

Davos'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Witkoff, 22 Ocak'taki Moskova ziyareti için "Ruslar bizi davet etti ve bu onlardan gelen önemli bir beyan" diye konuştu. Witkoff, Başkan Trump'ın "barış anlaşmasına odaklandığını" vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da Rus basınına yaptığı açıklamada, Putin ile ABD heyeti arasındaki görüşmenin yarın gerçekleşeceğini doğrulayarak, "talebin Kremlin'den geldiğini" belirtti.

Moskova ziyareti kararı, heyetin Davos'ta Rus mevkidaşlarıyla yaptığı temasların ardından netleşti. Witkoff, Kushner ve Rus özel temsilci Kirill Dmitriev, Davos'ta iki saati aşkın bir görüşme gerçekleştirdi. Witkoff, bu temasları "çok olumlu" olarak nitelendirdi.

Öte yandan ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, "Rusya'nın Trump tarafından Gazze ve muhtemelen diğer çatışma bölgelerini denetlemek amacıyla oluşturulan 'Barış Kurulu'na katılacağını düşündüğünü" kaydetti.

Kaynak: ANKA

