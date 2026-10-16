ABD'de Trump yönetimini sarsan gelişmeler! Rona Doğan Sural, Washington'dan anlattı - Son Dakika
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ABD'de Trump yönetimini sarsan gelişmeler! Rona Doğan Sural, Washington'dan anlattı

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Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD gündemindeki gelişmeleri değerlendirdi. Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle hakkındaki yolsuzluk iddialarından yükselen enflasyona, Demokrat Kongre Üyesi İlhan Omar'a yönelik soruşturma iddialarından yaklaşan seçimlere kadar birçok başlığı ele alan Sural, Washington'daki siyasi atmosferi ve gelişmelerin Trump yönetimine olası etkilerini anlattı.

ABD'de siyasi ve ekonomik gelişmeler gündemdeki yerini korurken Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ülkede yaşanan son gelişmeleri Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a değerlendirdi. Sural, özellikle Donald Trump yönetimine yönelik tartışmaların, artan yaşam maliyetlerinin ve Demokrat siyasetçi İlhan Omar hakkındaki iddiaların 3 Kasım seçimleri öncesinde siyasi gerilimi artırdığını belirtti.

ATİNA BÜYÜKELÇİSİ HAKKINDA 100 BİN DOLARLIK İDDİA

ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle hakkında ortaya atılan iddialara değinen Sural, Guilfoyle'un Beyaz Saray'a yakınlığını ve görevinden kaynaklanan nüfuzunu kişisel çıkarları için kullandığı yönünde suçlamalarla karşı karşıya kaldığını aktardı.

Sural'ın aktardığı iddialara göre Guilfoyle, kişisel banka hesabıyla bağlantılı 100 bin dolarlık borcunu başka bir kişiye ödetti. Bu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Guilfoyle'un istifasını istediği öne sürüldü.

Guilfoyle'un avukatlarının ise söz konusu para transferinin büyükelçilik görevinden önce yürütülen danışmanlık faaliyetleri kapsamında gerçekleştiğini savunduğunu belirten Sural, ödemeyi yaptığı iddia edilen kişinin de bu açıklamalara itiraz ederek hukuki yollara başvuracağını duyurduğunu söyledi.

Sural, Guilfoyle'un sosyal medya hesabından Trump'a teşekkür ettiğini ve kendisini desteklemeye devam edeceğini açıkladığını da ifade etti.

Guilfoyle'un geçmişte Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ile nişanlı olduğunu hatırlatan Sural, aynı zamanda Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un eski eşi olduğuna dikkat çekti.

ABD'DE ENFLASYON TARTIŞMASI: BENZİN FİYATLARI YÜKSELİYOR

ABD ekonomisindeki gelişmeleri de değerlendiren Sural, eylül ayı yıllık enflasyonunun yüzde 3,7 olarak açıklandığını ve bu rakamın beklentileri aştığını söyledi.

Enflasyondaki yükselişin en önemli nedenlerinden birinin İran Savaşı ve enerji fiyatlarındaki artış olduğunu belirten Sural, özellikle akaryakıt, kira ve market harcamalarının Amerikan halkının bütçesini zorladığını ifade etti.

Sural, savaş öncesinde galon başına yaklaşık 3 dolar seviyesinde bulunan benzin fiyatlarının 4,5 dolara kadar yükseldiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"ABD cebine bakıyor. Özellikle benzin fiyatları Amerikalıların en çok dikkat ettiği ve kıyaslama yaptığı konulardan biri."

"BU RAKAMLAR TRUMP YÖNETİMİNİ ZORLAYACAK"

3 Kasım seçimlerine üç haftadan az bir süre kala açıklanan ekonomik verilerin Cumhuriyetçiler açısından olumsuz bir tablo oluşturduğunu belirten Sural, Trump'ın İran Savaşı'nın yakında sona ereceği ve benzin fiyatlarının düşeceği yönündeki açıklamalarına rağmen kamuoyundaki güven sorununun sürdüğünü ifade etti.

Sural, ABD Merkez Bankasının 28 Ekim'deki toplantısı öncesinde faiz artırımı ihtimalinin de tartışıldığını, enflasyon verilerinin ardından borsalarda sert düşüşler yaşandığını aktardı.

İLHAN OMAR HAKKINDAKİ SORUŞTURMA İDDİALARI GÜNDEMDE

ABD siyasetindeki bir diğer tartışmanın Demokrat Kongre Üyesi İlhan Omar hakkında yürütüldüğü öne sürülen soruşturma olduğunu belirten Sural, Omar'ın evinde arama yapıldığı ve bazı kişisel eşyalarına el konulduğu yönündeki iddiaları değerlendirdi.

Sural'ın aktardığına göre soruşturma kapsamında Omar'ın pasaportuna, bilgisayarına ve çeşitli belgelerine el konulduğu, ailesinden iki kişinin de ifadeye çağrılmasının gündemde olduğu ileri sürüldü.

Soruşturmanın Omar'ın ABD vatandaşlığını kazanma sürecinde sunduğu belgelere ilişkin sahtecilik iddialarına dayandığını belirten Sural, doğum tarihi ve geçmişteki evliliğine ilişkin suçlamaların da tartışıldığını söyledi.

DEMOKRATLARDAN "SİYASİ BASKI" TEPKİSİ

Sural, Demokratların seçimlere kısa süre kala gündeme gelen soruşturma iddialarını siyasi baskı olarak değerlendirdiğini aktardı.

Trump'ın ise soruşturmayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savunduğunu ancak Omar hakkında eleştirel ifadeler kullandığını belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'ın da olası sahtecilik iddialarının sonuna kadar araştırılması gerektiğini söylediğini aktaran Sural, Cumhuriyetçilerin soruşturmanın sürdürülmesini desteklediğini ifade etti.

İlhan Omar'ın ise suçlamaları reddettiğini ve Trump'ın yıllardır kendisini hedef aldığını savunduğunu belirten Sural, iddiaların kanıtlanması halinde vatandaşlık statüsünün tartışmaya açılabileceği yönündeki değerlendirmeleri de paylaştı.

WASHINGTON'DA GÖZLER 3 KASIM SEÇİMLERİNE ÇEVRİLDİ

ABD'de yükselen yaşam maliyetleri, İran Savaşı'nın ekonomik etkileri ve siyasetçilere yönelik soruşturma tartışmalarının seçimler öncesinde gündemi belirlediğini ifade eden Rona Doğan Sural, özellikle enflasyon ve akaryakıt fiyatlarının seçmen davranışları açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

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