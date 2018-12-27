Abonelerimizin Dikkatine Canlı Yayın

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1 saat önce

5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli dev petrol platformu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçişini havadan canlı olarak yayınlamaktayızİSTANBUL DHA.

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5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli dev petrol platformu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçişini havadan canlı olarak yayınlamaktayız

İSTANBUL DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:07 Kaynak: DHA

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