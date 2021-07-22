Paylaştığı skeçlerle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Turgay Yıldız, geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirmiş ve anjiyo olmuştu. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Yıldız, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
Acı haberin kısa sürede yayılmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu Levent Üzümcü, "Çok üzgünüm… Yolun ışık olsun kardeşim" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Acı haber geldi! Ünlü oyuncu, geçirdiği kalp spazmı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin