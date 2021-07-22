Acı haber geldi! Ünlü oyuncu, geçirdiği kalp spazmı sonucu hayatını kaybetti

Çektiği skeçlerle adını geniş bir kitleye duyuran başarılı oyuncu Turgay Yıldız'dan acı haber geldi. Yakın zamanda geçirdiği kalp krizi sonra tedavi gören Yıldız, hayatını kaybetti. Levent Üzümcü, oyuncunun fotoğrafını "Çok üzgünüm… Yolun ışık olsun kardeşim" notuyla paylaşarak, ölüm haberini duyurdu.

Paylaştığı skeçlerle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Turgay Yıldız, geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirmiş ve anjiyo olmuştu. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Yıldız, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. "YOLUN IŞIK OLSUN" Acı haberin kısa sürede yayılmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu Levent Üzümcü, "Çok üzgünüm… Yolun ışık olsun kardeşim" ifadelerini kullandı.

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