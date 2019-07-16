Açıkhava konserleri bu hafta: hem şarkılı hem tiyatrolu!
24 dakika önce
Denizbank Açıkhava Konserleri kapsamında, Harbiye Açıkhava Sahnesi şenleniyor! Etkinlikler bu hafta tiyatro ve müzik ile dolu!
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:01 Kaynak: Bültenler
Fırat Tanış'la Harbiye'de Tanışın!
Yetenekli oyuncu, Semih Çelenk'in kaleme alıp yönettiği, yaklaşık iki buçuk yıldır kapalı gişe oynayan Gelin Tanış Olalım adlı tek kişilik türkülü gösterisini, 16 Temmuz Salı akşamı Harbiye'de sahneleyecek.
17 Temmuz Çarşamba akşamı ise sahne Yılmaz Erdoğan ve komik ekibi "Çok Güzel Hareketler Bunlar"ın.
18 Temmuz Perşembe akşamı ise arkılarıyla Kenan Doğulu yaz konserlerinin en coşkulusunu vermeye hazırlanıyor! İstanbullar'ı kurtlarını dökmeye Harbiye'ye bekliyor!
ÖZ ULAŞ AŞ. Başkanı Sedat Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayımladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda büyük buluşmaya katıldı Günlük burç yorumları 16 Temmuz 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) 3 günlük tatilin ardından dolar haftaya nasıl başladı? İşte son durum