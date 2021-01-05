MasterChef jüri üyelerinin sözleri "Acun Ilıcalı MasterChef restoranı açacak" iddialarını güçlendirdi
05.01.2021 22:25
MasterChef jürilerinin konuk olduğu Candaş Tolga Işık'ın programında, keyifli anlar yaşandı. "Acun Ilıcalı MasterChef restoranı açacakmış" sorusuna Danilo Zanna'nın "Bana sorarsan ihtiyaç var ağabey" yanıtını vermesi 'Acun restoran açacak' iddialarını güçlendirdi. Somer Şef ise "Onu Acun Bey anlatsın. Kısmet" diyerek topu Acun Ilıcalı'ya attı.
MasterChef jürileri; Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Soruları içtenlikle yanıtlayan şefler seyircilere keyifli anlar yaşattı.
DANİLO ZANNA YANITIYLA HERKESİ GÜLDÜRDÜ
Candaş Tolga Işık'ın "Çok yakın kaynaklardan aldığım bilgiye göre Acun Ilıcalı MasterChef restoranı açacakmış. Ben gazeteciyim ben söyleyebilirim. Değilse Acun Bey yalanlar. Varsa da nerede açacağını anlatır" sözlerine Danilo Zanna, "Bana sorarsan ihtiyacı var ağabey" yanıtını verdi.
SOMER ŞEF VE MEHMET ŞEF TOPU ACUN ILICALI'YA ATTI
Somer Şef ise "Onu Acun Bey anlatsın. Kısmet" diyerek topu Acun Ilıcalı'ya attı. Mehmet Yalçınkaya da "Bu tür açıklamaları kendisine bırakıyoruz" yanıtını verdi.
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