MasterChef jüri üyelerinin sözleri "Acun Ilıcalı MasterChef restoranı açacak" iddialarını güçlendirdi

MasterChef jürileri; Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Soruları içtenlikle yanıtlayan şefler seyircilere keyifli anlar yaşattı.

DANİLO ZANNA YANITIYLA HERKESİ GÜLDÜRDÜ

Candaş Tolga Işık'ın "Çok yakın kaynaklardan aldığım bilgiye göre Acun Ilıcalı MasterChef restoranı açacakmış. Ben gazeteciyim ben söyleyebilirim. Değilse Acun Bey yalanlar. Varsa da nerede açacağını anlatır" sözlerine Danilo Zanna, "Bana sorarsan ihtiyacı var ağabey" yanıtını verdi.

SOMER ŞEF VE MEHMET ŞEF TOPU ACUN ILICALI'YA ATTI

Somer Şef ise "Onu Acun Bey anlatsın. Kısmet" diyerek topu Acun Ilıcalı'ya attı. Mehmet Yalçınkaya da "Bu tür açıklamaları kendisine bırakıyoruz" yanıtını verdi.