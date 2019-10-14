Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türkiye bu operasyonu uluslararası sözleşmeden kaynaklı olarak,...
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 'Türkiye bu operasyonu uluslararası sözleşmeden kaynaklı olarak,...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türkiye bu operasyonu uluslararası sözleşmeden kaynaklı olarak,...

2 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türkiye bu operasyonu uluslararası sözleşmeden kaynaklı olarak, uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürmektedir.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türkiye bu operasyonu uluslararası sözleşmeden kaynaklı olarak, uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürmektedir."

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:12 Kaynak: AA
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