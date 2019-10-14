Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türkiye bu operasyonu uluslararası sözleşmeden kaynaklı olarak,...
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türkiye bu operasyonu uluslararası sözleşmeden kaynaklı olarak, uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:12 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türkiye bu operasyonu uluslararası sözleşmeden kaynaklı olarak, uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürmektedir."
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