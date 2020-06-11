ADANA 'Arı sokması öldürebilir' dedi, Demet Evgar'ı uyardı - Son Dakika

'Arı sokması öldürebilir' dedi, Demet Evgar'ı uyardı

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne Acil Servis Uzmanı Doç. Dr. Rana Dişel, arı sokmasının kişinin alerjisi olması halinde ölüme neden olabileceğini belirtirken, "Demet Evgar'ın dudağında şişlik oldu. Bu nefes almasını engellemeyebilir. Ancak, kendisini alerjik reaksiyonu varsa risk altında" dedi.

Acil Servis Uzmanı Doç. Dr. Rana Dişel, koronavirüs salgını sonrası normalleşe döneminin geçilmesinin ardından kontrollü olarak dışarı çıkan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Özellikle açık alanlarda sık görülen arı sokmasına karşın vatandaşların yanlış bilgilere sahip olduğunu söyleyen Dişel, arı sokan bireyin hemen sağlık kuruluşundan yardım alması gerektiğini kaydetti. Sokulan kişinin, ölüm riskininde olduğunu belirten Dişel, "Bir insanın arı sokmasına karşı alerjisi varsa da ölebilir. ya da sokulan yer, kişinin solunum yolunu tıkıyorsa, örneğin ağızında, burnunda, soluk borusunda ve dilinde ise şişliğe sebep olur ve oksijen alamaz. Mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekir. Bu sokma baş bölgesindeyse bu hızlıca şişkinlik yapar ve soluk alma tıkanabilir. Bana birşey olmaz demek ve kendince önlem almak doğru değil" dedi.

DEMET EVGAR'DA BU RİSKİN ALTINDA

Evinin bahçesindeyken arı tarafından sokulan Oyuncu Demet Evgar'ın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine arı sokmasının tekrar gündeme geldiğini anlatan Dişel, "Arının soktuğu kişi çamur, yoğurt, diş macunu ve buzla bölgeye müdahale ediyor. Kesinlikle sağlık kuruluşuna gelinmesi gerek. Sokulan herkez risk altında. Demet Evgar'ın dudağında şişlik oldu. Bu nefes almasını engellemeyebilir. Ancak, kendisini alerjik reaksiyonu varsa risk altında" diye konuştu.