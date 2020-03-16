Adana Barosu'nda avukatlık ruhsatı heyecanı - Son Dakika

Adana Barosu'nda stajlarını başarıyla tamamlayan 4 stajyer avukat ruhsatlarını almanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadı.



Adana Barosu Başkanlık odasında yapılan törende konuşan Baro Başkanı Veli Küçük, mesleğe yeni başlayan meslektaşlarını ve ailelerini kutladı.

Savunma mesleğinin temsilcisi olmayı hak etmenin zor olduğunu ifade eden Küçük, genç meslektaşlarına bol kazançlı meslek hayatı dileğinde bulundu.



Meslek yemini ederek avukatlık ruhsatlarını alan Gülru Tüzün, Selen Karaağaç, Mustafa Gürsel ve Nazmiye İşbilen'e cübbelerini yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.