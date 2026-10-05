Adana'daki depreme mangal başında yakalandılar! Korku dolu anlar kamerada - Son Dakika
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Adana'daki depreme mangal başında yakalandılar! Korku dolu anlar kamerada

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bunu 4,9 ve 5,2 büyüklüğünde iki deprem daha izledi; 5,2'lik depremin merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi olarak açıklandı. Gece saatlerine kadar süren sarsıntılarda bölgede toplam 6 deprem kaydedildi ve depremler çevre illerde de hissedildi. Evinin bahçesinde mangal yaptığı sırada sarsıntıya yakalanan bir ailenin yaşadığı panik ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Adana ve Osmaniye'de 12 saat içinde 6 deprem yaşandı. Depremlerden birine bahçede mangal başında yakalanan bir ailenin duvar dibinden kaçışarak uzaklaştığı anlar ve korku dolu çığlıklar, küçük bir kızın çektiği videoya yansıdı.

17 DAKİKA ARAYLA 2 DEPREM

Saimbeyli'de dün saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde ilk deprem meydana geldi. Bundan 17 dakika sonra, saat 14.36'da, ilçede bu kez 4,9 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı.

SUMBAS MERKEZLİ 5,2'LİK DEPREM

Saat 14.43'te yakın bölgede, merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde üçüncü bir deprem oldu. Saat 19.00'da 4,3, saat 20.28'de ise Saimbeyli'de 4,4 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Bugün saat 01.51'de yaşanan 4,1 büyüklüğündeki depremle sarsıntı sayısı 6'ya yükseldi. Depremler Adana'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

MANGAL BAŞINDA SARSINTIYA YAKALANDILAR

Depremlerden birine evlerinin bahçesinde mangal yaptıkları sırada yakalanan bir ailenin yaşadıkları cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Görüntülerde, ailenin küçük kızı olduğu tahmin edilen bir çocuğun mangal başındaki aile üyelerini kaydettiği sırada sarsıntı başladı. Depremin hissedilmesiyle küçük kızın korku dolu çığlıkları yükselirken, ev duvarına yakın konumdaki mangalın başında bulunanlar kaçışarak duvardan uzaklaştı.

"SAKİN OL" DEYİP EVDEKİLERİ DIŞARI ÇAĞIRDI

Bir süre devam eden sarsıntının sona ermesinin ardından, videoda görünen bir kişi küçük kıza sakin olmasını söyledi. Aynı kişi, evin içinde bulunanlara da dışarı çıkmaları için seslendi. 

O anlar saniye saniye kayda alındı.

SaimbeyliOsmaniyeSumbasGüncelDepremAdanaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana'daki depreme mangal başında yakalandılar! Korku dolu anlar kamerada - Son Dakika
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