Adana\'da 3 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

28.11.2025 09:46  Güncelleme: 09:56
Adana'da iki kardeş, evlerinde bulunan ruhsatsız silahları kendilerini korumak için aldıklarını söyledi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız silah bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan baskında, S. Ö.'ye ait evdeki gardıroba gizlenmiş poşette 1'i otomatik 3 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve 81 mermi ele geçirildi.

"KENDİMİZİ KORUMAK İÇİN ALDIK"

Operasyonda SÖ. ile kardeşi M.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde kardeşlerin "Çok hasmımız var, silahları kendimizi korumak için aldık" dediği öğrenildi.

2 KARDEŞ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen silahlar balistik inceleme için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Adana, Suç, Son Dakika

