Adana'da sulama kanalı faciası! Aynı noktadan 4 günde 3 ceset çıkarıldı - Son Dakika
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Adana'da sulama kanalı faciası! Aynı noktadan 4 günde 3 ceset çıkarıldı

17.08.2022 09:49
Adana'da sulama kanalı faciası! Aynı noktadan 4 günde 3 ceset çıkarıldı

Adana merkez Yüreğir ilçesinde 4 günde aynı yerde biri sulama kanalına yüzmeye giren 10 yaşındaki çocuk olmak üzere üçüncü ceset bulundu.

Adana merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Özgür Karadağ (30), dün akşam girdiği sulama kanalında gözden kayboldu. Ailesinin polise başvurması üzerine Levent Mahallesi Sümbül Caddesi üzerindeki sulama kanalında arama başlatıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bugün sulama kanalının suyu kesilerek sabah saatlerinde arama çalışması tekrar başlatıldı. Karadağ'ın annesi arama çalışmalarını gözyaşları içerisinde takip etti. Su altı polisinin yaptığı arama sonucunda Ali Hocalı kapaklarında Karadağ'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ceset sudan çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

AYNI NOKTADA 4 GÜNDE 3. CESET

Gencin cesedi aynı noktada son 4 günde bulunan üçüncü ceset oldu. İlk olarak 13 Ağustos'ta serinlemek için sulama kanalına girip kaybolan 10 yaşındaki çocuğun cesedi, dün de sulama kanalında yine aynı noktada bir erkek cesedi bulunmuştu.

Adana'da sulama kanalı faciası! Aynı noktadan 4 günde 3 ceset çıkarıldı
YORUMLAR
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Sulama kanalında kaybolan Özgür'ün cansız bedeni bulundu Sulama kanalında kaybolan Özgür'ün cansız bedeni bulundu Selam verme bahanesiyle yaklaştı, 2 kişiyi vurdu Selam verme bahanesiyle yaklaştı, 2 kişiyi vurdu
Kaynak: İHA

Ali Hocalı Mahallesi, Adana Yüregir, Karadağ, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da sulama kanalı faciası! Aynı noktadan 4 günde 3 ceset çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da sulama kanalı faciası! Aynı noktadan 4 günde 3 ceset çıkarıldı - Son Dakika
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