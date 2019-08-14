Adana'da ağaca çarpan motosikletteki iki kardeş yaralandı
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ağaca çarpan motosikletteki sürücü ile kardeşi yaralandı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ağaca çarpan motosikletteki sürücü ile kardeşi yaralandı. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 12:02 Kaynak: AA
Mehmet Durmuş'un kullandığı plakasız motosiklet, Belediye Evleri Mahallesi'nde devrilerek ağaca çarptı.
Kazada sürücü ile motosiklette bulunan kardeşi Kemal Durmuş yaralandı.
Yaralı sürücü, Yüreğir Devlet Hastahanesine kaldırıldı, kardeşi ayakta tedavi edildi.
İki kardeşin lokantada çalıştıkları ve evlerine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
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