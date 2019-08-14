Son Dakika Haberleri: Adana'da ağaca çarpan motosikletteki iki kardeş yaralandı
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Adana'da ağaca çarpan motosikletteki iki kardeş yaralandı

51 dakika önce

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ağaca çarpan motosikletteki sürücü ile kardeşi yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ağaca çarpan motosikletteki sürücü ile kardeşi yaralandı.
Mehmet Durmuş'un kullandığı plakasız motosiklet, Belediye Evleri Mahallesi'nde devrilerek ağaca çarptı.
Kazada sürücü ile motosiklette bulunan kardeşi Kemal Durmuş yaralandı.
Yaralı sürücü, Yüreğir Devlet Hastahanesine kaldırıldı, kardeşi ayakta tedavi edildi.
İki kardeşin lokantada çalıştıkları ve evlerine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 12:02 Kaynak: AA
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