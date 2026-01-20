Adana'da Anaokulu Kapağı Velileri Mağdur Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Adana'da Anaokulu Kapağı Velileri Mağdur Etti

Adana\'da Anaokulu Kapağı Velileri Mağdur Etti
20.01.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maple Bear Adana Anaokulu'nun kapanması sonrası veliler, mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Adana'da bir anaokulunun "Ekonomik olarak bu sistemi devam ettiremiyoruz" diyerek kapanmasının ardından mağdur olan onlarca öğrencinin velisi okul önünde toplanıp mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde 42 öğrencisiyle faaliyet gösteren Kanada merkezli Maple Bear Adana Anaokulu isimli özel eğitim kurumu, geçtiğimiz hafta Cuma günü ortaklarıyla maddi sorunlar yaşadıklarını belirterek, "Ekonomik olarak bu sistemi devam ettiremiyoruz" diyerek kapandı. 170 bin TL yıllık peşin ödeme yapan, bir sonraki senenin 250 bin TL'lik yenilemesini yapan veliler ve okuldaki öğretmenler ise mağdur oldu. Olayın emniyete bildirilmesi üzerine polis ekipleri okulun ortaklarından O.K.'yi gözaltına aldı. İfadesinin alınmasının ardından O.K., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Veliler toplanıp mağduriyetlerinin giderilmesini istedi

Mağdur olan 42 öğrencinin velisi ve avukatları, anaokulunun önünde toplandı. Basın açıklaması yapan veliler ve avukatları, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Gazetecilere konuşan Avukat Iyaz Çimen, "Bu kurum öğrenci, veli ve birçok eğitim emekçisini mağdur etmiştir. Bir sonraki yılın ödemesini dahi yapan veliler mağdur olmuştur. Okulda bir karne etkinliği dahi düzenlenmemiştir. Çalışan hocalarımızın da son birkaç aydır maaşlarının ödenmediği öğrenilmiştir. Hem eğitim hem de ücret hakkı gasp edilmiştir. Mağduriyetlerin giderilmesi için sürecin takipçisi olacağız" dedi.

Avukat Ali Çağrı Çankaya ise bütün velilerin ortak bir şekilde mahkemeye başvurduğunu, yargı sürecinin başladığını söyledi.

Avukat Dilara Akdoğan Yelaldı ise, okulda çocuğunu da okuttuğunu, kendisinin de mağdur olduğunu anlattı. Akdoğan "Bizim mağduriyetimiz sadece maddi değil, manevi de oldu. Çocuklar çok üzüldü. Travmatik, bir boyuta ulaştığını söyleyebilirim. Biz bu sürecin takipçisi olacağız" diye konuştu.

Öte yandan Yelaldı, O.K.'nin Mersin'in Tarsus ilçesinde de bir kreş işlettiğini, geçen yıl Haziran ayında bu kreşin de ani bir şekilde kapandığını ve vatandaşların mağdur olduğunu kaydetti

"Çıkmaza girince polisi çağırdık"

Velilerden Huriye Özkan ise, "Cuma günü sabah okula karne almak için diğer velilerle birlikte geldik. Öğretmen ve öğrencilerin okulda ağladığını görünce ne olduğunu sorduk ve okulun kapanacağını öğrendim. O.K. ile görüşmek istediğimizde herkesle tek tek görüşeceğini beyan etti. O.K. ile görüştüğümüzde Haziran ayında ortaklarıyla birlikte kayıp yaşadığını anlatıp 5 aydır kendi maddi imkanlarıyla eğitim-öğretimin sürdüğünü söyledi. Biz çıkmaza girince polisi çağırdık. Daha sonra karakola gidip şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.

Çocukların psikolojisinin bozulduğunu anlatan Özkan, "Bu mağduriyetin maddiyatla alakası yok. Çocukların yaşadığı mağduriyeti onlara anlatmak daha zor. 5 yaşındaki çocuklar Cuma günü karakoldaydı. Şu anda bizi devlet okulları kayıt alamadıkları için kabul etmiyor. Özel okullar ise fahiş fiyatla bize yardımcı olmaya çalışıyor. Mağduriyetimizi kendimizce çözmeye çalışıyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, 3-sayfa, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Adana'da Anaokulu Kapağı Velileri Mağdur Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
Hiç acımadılar Dev finali gölgede bırakan görüntü Hiç acımadılar! Dev finali gölgede bırakan görüntü
Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı
Aslan transfer ateşini yaktı Galatasaray’da Noa Lang sonrası bir bomba daha Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu
Yazın 50 dereceyi gören ilçede 1 metre kar var Yazın 50 dereceyi gören ilçede 1 metre kar var

11:26
Amatör Futbolun Sembol İsimlerinden Yurdakul Hayatını Kaybetti
Amatör Futbolun Sembol İsimlerinden Yurdakul Hayatını Kaybetti
11:24
Fuhuş iddialarına Bahçeli’den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
11:00
Galatasaray’da kader günü
Galatasaray'da kader günü
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 11:53:01. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Anaokulu Kapağı Velileri Mağdur Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.