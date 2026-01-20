Adana\'da Anaokulu Kapağı Velileri Mağdur Etti

Adana'da bir anaokulunun "Ekonomik olarak bu sistemi devam ettiremiyoruz" diyerek kapanmasının ardından mağdur olan onlarca öğrencinin velisi okul önünde toplanıp mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde 42 öğrencisiyle faaliyet gösteren Kanada merkezli Maple Bear Adana Anaokulu isimli özel eğitim kurumu, geçtiğimiz hafta Cuma günü ortaklarıyla maddi sorunlar yaşadıklarını belirterek, "Ekonomik olarak bu sistemi devam ettiremiyoruz" diyerek kapandı. 170 bin TL yıllık peşin ödeme yapan, bir sonraki senenin 250 bin TL'lik yenilemesini yapan veliler ve okuldaki öğretmenler ise mağdur oldu. Olayın emniyete bildirilmesi üzerine polis ekipleri okulun ortaklarından O.K.'yi gözaltına aldı. İfadesinin alınmasının ardından O.K., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Veliler toplanıp mağduriyetlerinin giderilmesini istedi

Mağdur olan 42 öğrencinin velisi ve avukatları, anaokulunun önünde toplandı. Basın açıklaması yapan veliler ve avukatları, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Gazetecilere konuşan Avukat Iyaz Çimen, "Bu kurum öğrenci, veli ve birçok eğitim emekçisini mağdur etmiştir. Bir sonraki yılın ödemesini dahi yapan veliler mağdur olmuştur. Okulda bir karne etkinliği dahi düzenlenmemiştir. Çalışan hocalarımızın da son birkaç aydır maaşlarının ödenmediği öğrenilmiştir. Hem eğitim hem de ücret hakkı gasp edilmiştir. Mağduriyetlerin giderilmesi için sürecin takipçisi olacağız" dedi.

Avukat Ali Çağrı Çankaya ise bütün velilerin ortak bir şekilde mahkemeye başvurduğunu, yargı sürecinin başladığını söyledi.

Avukat Dilara Akdoğan Yelaldı ise, okulda çocuğunu da okuttuğunu, kendisinin de mağdur olduğunu anlattı. Akdoğan "Bizim mağduriyetimiz sadece maddi değil, manevi de oldu. Çocuklar çok üzüldü. Travmatik, bir boyuta ulaştığını söyleyebilirim. Biz bu sürecin takipçisi olacağız" diye konuştu.

Öte yandan Yelaldı, O.K.'nin Mersin'in Tarsus ilçesinde de bir kreş işlettiğini, geçen yıl Haziran ayında bu kreşin de ani bir şekilde kapandığını ve vatandaşların mağdur olduğunu kaydetti

"Çıkmaza girince polisi çağırdık"

Velilerden Huriye Özkan ise, "Cuma günü sabah okula karne almak için diğer velilerle birlikte geldik. Öğretmen ve öğrencilerin okulda ağladığını görünce ne olduğunu sorduk ve okulun kapanacağını öğrendim. O.K. ile görüşmek istediğimizde herkesle tek tek görüşeceğini beyan etti. O.K. ile görüştüğümüzde Haziran ayında ortaklarıyla birlikte kayıp yaşadığını anlatıp 5 aydır kendi maddi imkanlarıyla eğitim-öğretimin sürdüğünü söyledi. Biz çıkmaza girince polisi çağırdık. Daha sonra karakola gidip şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.

Çocukların psikolojisinin bozulduğunu anlatan Özkan, "Bu mağduriyetin maddiyatla alakası yok. Çocukların yaşadığı mağduriyeti onlara anlatmak daha zor. 5 yaşındaki çocuklar Cuma günü karakoldaydı. Şu anda bizi devlet okulları kayıt alamadıkları için kabul etmiyor. Özel okullar ise fahiş fiyatla bize yardımcı olmaya çalışıyor. Mağduriyetimizi kendimizce çözmeye çalışıyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA