Adana'da Evleri Su Bastı, Araçlar Yolda Kaldı

Adana'da evleri su bastı, araçlar yolda kaldı (4)ALT GEÇİDİ SU BASTIYoğun sağanak nedeniyle Seyhan ilçesindeki Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bulunan bir alt geçidi su bastı.

Adana'da evleri su bastı, araçlar yolda kaldı (4)



ALT GEÇİDİ SU BASTI



Yoğun sağanak nedeniyle Seyhan ilçesindeki Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bulunan bir alt geçidi su bastı. Biriken sular nedeniyle alt geçit trafiğe kapatıldı. Görevliler tarafından pompalarla su tahliye çalışmaları devam ediyor.



SAİMBEYLİ'DE OKULLAR TATİL



Saimbeyli Kaymakamlığı, yaptığı açıklamada eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi



Yurdun büyük bir kısmını beyaz örtüye bürüyen kar yağışı ilçemizde de etkili bir şekilde devam etmekte ve 16.01.2019 tarihi itibari ile 1 gün süre ile tüm okullar tatil edilmiştir. Tüm idareci, öğretmen, çalışanlar, servis şoförleri, veliler ve öğrencilerimize duyurulur.

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