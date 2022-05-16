Adana'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 1 zanlı tutuklandı

16.05.2022 16:31
Adana'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 1 zanlı tutuklandı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıklı Mahallesi kırsalında devriye faaliyeti sırasında 2 şüphelinin bölgedeki bir trafodan bakır kabloları çaldıklarını tespit etti.

Çalınan kabloları aracına yüklerken ekipler tarafından suçüstü yakalanan M.U, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay yerinden kaçan diğer şüpheli M.Ş'i arama çalışmaları devam ediyor.

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Karaisalı, Jandarma, Hisarcık, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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