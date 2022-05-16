Adana'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Adana'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

16.05.2022 16:00
Adana'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 2 kişi suçüstü yakalandı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 2 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yarımca Mahallesi ormanlık alanda define aramak üzere kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgede kontrollerini sürdüren jandarma ekipleri, kazı yapan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin yanında bulunan dedektör, kazma ve küreğe el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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Kaçak Kazı, Jandarma, Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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