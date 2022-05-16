Adana'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'nın Sarıçam ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 2 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yarımca Mahallesi ormanlık alanda define aramak üzere kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgede kontrollerini sürdüren jandarma ekipleri, kazı yapan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin yanında bulunan dedektör, kazma ve küreğe el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Kaynak: AA
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