Adana'da kütüphanede namaz kılan öğrenciyle güvenlik arasında tartışma çıktı! Başkan Zeydan Karalar hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı

Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki İnce Memed Halk Kütüphanesi'nde yaşanan tartışmanın kamera görüntülerine göre, görevliler, üniversite öğrencisi Emrehan Küngü'yü (25) kütüphane binasında namaz kıldığı gerekçesiyle uyardı.Uyarı üzerine Küngü ile görevliler arasında tartışma yaşandı.

"KÜTÜPHANEDE NAMAZ KILAMAZ MIYIM?"

Tartışma, öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Bu sırada öğrencinin "Kütüphanenin hiçbir yerinde namaz kılamaz mıyız?" şeklindeki sorusuna bir görevli, "Şu anda kılamazsınız. Bize verilen talimat bu şekilde." ifadelerini kullandı. Kütüphane dışında da süren ve polisin de müdahale ettiği tartışma sırasında Küngü, "Bunu yapamazlar. Yaparlarsa devlet nezdinde, halkın vicdanında öderler bunun hesabını. Ben orada ders çalışırken sanki suç işlemişim gibi 'Bir bakabilir misin kardeşim?' diye yanıma geliyorlar. Namaz kılan adama suç işlemiş gibi 'Gelebilir misin kardeşim aşağıya?' diyorlar. Kimsiniz siz?" sözleriyle tepki gösterdi.

"BURADA NAMAZ KILMANIZI İSTEMİYORUZ"

Küngü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mütercimlik ve tercümanlık bölümü öğrencisi olduğunu belirterek, geçen nisan ayında alanındaki konularda inceleme ve araştırma yapmak için kütüphaneye gittiğini söyledi. Caminin uzakta olması nedeniyle öğrencilerin bulunmadığı bodrum katta vakit namazını kıldığını anlatan Küngü, şöyle devam etti: "Namaz kıldıktan sonra yukarıya çıkıp ders çalışmaya devam ettim. Bu sırada yanıma iki kütüphane görevlisi gelip, 'Bir bakabilir misiniz kardeşim? Aşağıya gelebilir misiniz?' dedi. Aşağıya inip karşılıklı oturduk. Bana, 'Burada namaz kılmanızı istemiyoruz' dediler. Yasak olduğunu, talimat geldiğini söylediler. Bunun üzerine cep telefonumun kamerasıyla aramızda geçen diyalogları kayda aldım. Namaz kılmam engellendiği ve oradaki diğer insanların gözünde 'Acaba ne suç işledi?' gibi bir algı oluştuğundan polisi aradım.Sonrasında ise üzerine gitmedim ve şikayetçi olmadım."

"KÜTÜPHANEYE GİRİŞİM YASAKLANDI"

"Küngü, yaşanan tartışmadan yaklaşık 2 ay sonra tekrar kütüphaneye gittiğini ifade ederek, "Elimi yüzümü yıkamak için lavaboya gidip döndüğümde çantamı yerinde göremedim. Görevli müdür, çantamı alıp kendi odasına koymuş. Neden çantamın alındığını sorunca, artık benim buraya girmemi yasakladıklarını söylediler. 'Buraya hiçbir şekilde giremezsiniz.' dediler. Sebebini sorduğumda 'Siz burada propaganda yapıyorsunuz.' dediler. Bunun üzerine yeniden polisi aradım. Daha sonra şikayetçi olmadım ve Allah'a havale ettim. O günden sonra da bir daha o kütüphaneye gitmedim." dedi. Küngü, görevli müdürden daha sonra çantasını aldığını sözlerine ekledi.

BELEDİYE BAŞKANI KARALAR: HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATIYORUZ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İbadet etmek isteyen gelir benim makamımda da ibadet eder. Türkiye'nin çoktan aştığı konularla komplo siyaseti yapanlara karnımız tok. İlgili personel hakkında hukuki süreci başlatıyoruz." ifadesini kullandı.