Adana Barosunca "Miras Hukuku" konferans verildi.

Baro Başkanı Veli Küçük, bir otelde düzenlenen konferansın açılışında, meslek içi eğitim seminerlerinin hızla devam ettiğini söyledi.

Avukatların seminerlere gösterdiği ilginin kendilerini mutlu etiğini belirten Küçük, "Meslektaşlarımızın bilgi birikmelerini arttırmaları, deneyimlerini daha üst düzeye çıkartmaları noktasında bu seminerleri çok önemsiyoruz. Miras hukuku meslek yaşamımızda en fazla karşımıza çıkan konulardan biridir. Birçok dava ile iç içe olan konu." dedi.

Küçük, meslek kuralları ve meslek etiği noktasında son günlerde çarpıcı olumsuzluklarla karşı karşıya kaldıklarına da dikkat çekerek meslektaşlarını uyardı.

Konuşmaların ardından "Miras Hukuku" konferansı verildi.