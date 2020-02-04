Adana'da okullar çevresinde polis denetimleri - Son Dakika
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Adana'da okullar çevresinde polis denetimleri

6 saat önce

Adana'da polis ekiplerince okullar çevresinde yapılan uygulamada 40 servis aracına ceza uygulandı, 9 araç da trafikten men edildi.

Adana'da okullar çevresinde polis denetimleri, System.String[]

Adana'da polis ekiplerince okullar çevresinde yapılan uygulamada 40 servis aracına ceza uygulandı, 9 araç da trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesince kent genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik 462 polisle denetim gerçekleştirildi.

Polisler, 462 okul önü ve çevresi, üniversite kampüsleri dışında kalan 35 yurt çevresi ve öğrencilerin gittiği umuma açık yerlerde incelemelerde bulundu.

Denetim kapsamında 2 bin 470 kişinin sorgusu yapıldı, 475 servis aracı, 292 iş yeri ile 110 park ve bahçe kontrol edildi, 40 okul servis aracına 15 bin 66 lira ceza uygulandı, 9 servis aracı trafikten men edildi.

Öte yandan, yoklama ve bakaya kaçağı 9 kişiye tebligat düzenlendi, 12 iş yerine eksik evrak nedeniyle tutanak tanzim edildi, 51 araç sürücüsüne de 64 bin 83 lira para cezası uygulandı.

Narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda da Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 14,46 gram sentetik uyuşturucu, 15 adet uyuşturucu hap ile kuru sıkı tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:58 Kaynak: AA
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