Son Dakika Haberleri: Adana'da otomobil boş sulama kanalına devrildi: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da otomobil boş sulama kanalına devrildi: 2 yaralı

1 saat önce

Adana'da boş sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Adana'da otomobil boş sulama kanalına devrildi: 2 yaralı, System.String[]
Adana'da boş sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Gökhan Balcı (28) idaresindeki 01 R 6141 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda, yaklaşık 20 metre yükseklikten boş sulama kanalına devrildi.
Kaza nedeniyle otomobilde sıkışan ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Cankur ekiplerince kurtarılan Gökhan Balcı ile araçtaki yaralı Eyüp Oruç, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:37 Kaynak: AA
Gökhan Balcı, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Motosikletle kapkaç yaptılar, utanmadan "Adrenalin olsun diye yaptık" dediler Freni boşalan kamyonetin, otomobile ve yayalara çarptığı anlar kameraya yansıdı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Erdoğan-Babacan görüşmesiyle ilgili açıklama Son Dakika! Çiftlik Bank davasında 2 sanık tahliye edildi, böylece tutuklu sanık kalmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 21:16:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da otomobil boş sulama kanalına devrildi: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]