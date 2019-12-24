Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (7) - Son Dakika

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Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (7)
6 saat önce
TEK KATLI EV YIKILDIAdana'da gün boyu etkisini gösteren şiddetli yağıştan dolay tek katlı ev yıkıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:21 Kaynak: DHA
TEK KATLI EV YIKILDI
Adana'da gün boyu etkisini gösteren şiddetli yağıştan dolay tek katlı ev yıkıldı. Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde olay yerine sevk edilen CANKUR ekiplerinin yaptığı araştırmada enkazda kimsenin olmadığı belirlendi. Ekipler yıkılan binanın çevresinde güvenlik önlemi alıp uyarılarda bulundu.
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