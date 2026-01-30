Adana'da Sağanak Yağışta Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
Adana'da Sağanak Yağışta Kurtarma Operasyonu

30.01.2026 21:18
Sağanak yağış sonrası su basan evlerdeki yaşlı ve engelli bireyler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adana'da sağanak yağış sonrası su basan evlerde bulunan yaşlı ve engelli bireyler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kentte sağanak yağış sonrası Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde bazı evleri su bastı. Evlerde bulunan yaşlı ve engelli bireyler mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sokakta bot ile evlerin bulunduğu yere gitti. Mahsur kalan kişiler kurtarılarak, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. - ADANA

Adana'da Sağanak Yağışta Kurtarma Operasyonu
