Sulama kanalına giren Abdullah kayboldu, yakınları sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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Sulama kanalına giren Abdullah kayboldu, yakınları sinir krizi geçirdi

12.08.2022 12:29
Sulama kanalına giren Abdullah kayboldu, yakınları sinir krizi geçirdi

ADANA'da serinlemek için sulama kanalına giren Abdullah Bucak (10), çırpınmaya başlayıp, suda kayboldu.

ADANA'da serinlemek için sulama kanalına giren Abdullah Bucak (10), çırpınmaya başlayıp, suda kayboldu. Abdullah'ın olay yerine gelen babası Salih Bucak, eşine ve ağabeyine sarılıp sinir krizi geçirdi. Dalgıç polisler, Abdullah'ın bulunması için çalışma başlattı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde evden çıkan Abdullah Bucak, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Abdullah, akıntıda sürüklendi. Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı Abdullah, suda kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sulama kanalına gelen Abdullah'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Abdullah'ın babası Salih Bucak, eşine ve ağabeyine sarılıp sinir krizi geçirdi. Öte yandan Abdullah'ın olay yerine gelen yakınlarından birinin otomobilinin arkasındaki "Her nefis ölümü tadacaktır" yazısı dikkat çekti.

Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Abdullah'ın bulunması için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Devlet Su İşleri, Adana Yüregir, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sulama kanalına giren Abdullah kayboldu, yakınları sinir krizi geçirdi - Son Dakika

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