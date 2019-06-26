Son Dakika Haberleri: Adana'da sıcak bunalttı
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Adana'da sıcak bunalttı

1 saat önce

ADANA'da 42 dereceyi bulan sıcak hava vatandaşları bunalttı.

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Adana'da 42 dereceyi bulan sıcak hava vatandaşları bunalttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün anlık verilerine göre Adana'da hava sıcaklığı saat 13.30'da gölgede 39 derece ölçüldü.

VATANDAŞLAR, ÇAREYİ AĞAÇ GÖLGELERİNDE DİNLENMEKTE BULDU

Kentteki parklarda bulunan termometreler ise güneş altında 42 dereceyi gösterdi. Dışarıya çıkmak zorunda kalan ancak sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da parklardaki ağaç gölgelerinde dinlendi. Sokakta çalışmak zorunda kalanlar ise aşırı sıcaklara aldırış etmeden işlerine devam etti.

YASAK OLMASINA RAĞMEN SÜS HAVUZUNDA SERİNLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Sokak hayvanları parklardaki süs havuzlarında serinledi. Atık toplayıcı bir grup çocuğun da tehlikeli ve yasak olmasına rağmen süs havuzunda yüzerek serinlediği görüldü.

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:47 Kaynak: DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Güncel
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