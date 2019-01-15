Adana'da Sulama Kanalında Can Pazarı; Yarım Saat Kurtarılmayı Bekledi

Adana
'da başka bir otomobil ile çarpıştıktan sonra sulama kanalına uçan ve suda yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilde bulunan Mehmet Çağrı
Coşkun (22), yaklaşık yarım saat kurtarılmayı bekledi. Yağmur ve soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi geçiren Coşkun, yaşanan can pazarının sonunda merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı.
Kaza, saat 02.45 sıralarında merkez Seyhan
ilçesi Kıyıboyu Caddesi
ile Alparslan Türkeş Bulvarı
'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 P 1344 plakalı otomobil, Fatih Mustafa
Alıravcı'nın kullandığı 01 BTU 76 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştıktan sonra kontrolden çıkıp, Ege
Bağatur Köprüsü'nden sulama kanalına uçtu.
OTOMOBİLDEN KAÇTI
İddiaya göre, kanala uçan otomobilin sürücüsü otomobilden çıkıp, yüzerek sulama kanalından kendini kurtardı ve daha sonra kaza yerinden kaçtı. Araçta yolcu konumunda bulunan Mehmet Çağrı Coşkun
ise sulama kanalında sürüklenen otomobilin tavanına çıkıp, yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri ile ambulans sevk edildi. İlk olarak elindeki can simidi ile sulama kanalına giren bir itfaiye eri, akıntı nedeniyle Coşkun'a ulaşamayınca, kaza yerine merdivenli araç istendi. Soğuk hava ve yağmur nedeniyle donma tehlikesi geçiren Coşkun, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonunda merdivenli araç ile sulama kanalından çıkartıldı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Coşkun, Seyhan Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Coşkun'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlatan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.