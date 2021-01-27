Telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheliden 1'i yakalandı - Son Dakika

Adana'da, kendilerini polis olarak tanıtarak bir kişinin 237 bin lirasını dolandırdığı iddia edilen 2 zanlıdan 1'i yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kendisini polis olarak tanıtan kişiler, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada isminin geçtiğini belirttiği 87 yaşındaki Ferit A'dan, kendisine zarar gelmemesi için talimatlarını yerine getirmesini istedi.

Ferit A, şüphelilerin isteği doğrultusunda 237 bin lirayı adresine gelenlere verdi.

Bir süre sonra kendisini arayanlara ulaşamayan Ferit A, durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, O.S. ve K.G. olduğunu belirlediği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, O.S'yi ikametinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüpheli K.G'yi yakalama çalışmaları sürüyor.