Son Dakika Haberleri: Adana'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Adana'da Trafik Kazası: 1 Ölü

27 dakika önce

Adana'da, otoyolda karşıya geçmeye çalışan yaya, tırın dorsesine çarpıp düştükten sonra arkadan gelen otomobilin, üzerinden geçmesi sonucu sonucu öldü.

Adana'da, otoyolda karşıya geçmeye çalışan yaya, tırın dorsesine çarpıp düştükten sonra arkadan gelen otomobilin, üzerinden geçmesi sonucu sonucu öldü.

Alınan bilgiye göre, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Sarıçam ilçesi yakınında henüz ismi belirlenemeyen yaşlı bir erkek, yolun karşısına geçmeye çalışırken Mustafa Ortan'ın kullandığı 63 NR 735 plakalı tırın dorsesine çarparak yere düştü.

Bu sırada, arkadan gelen Ahmet Köşün yönetimindeki 34 NJ 6159 plakalı otomobil, yerde yatan kişinin üzerinden geçti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ceset otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazaya karışan tır ve otomobil sürücülerini gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:02 Kaynak: AA

Gaziantep, Tarsus, Adana, Güncel
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