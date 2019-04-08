Son Dakika Haberleri: Adana Eşi, Baldızı ve Kayınbiraderini Öldüren Zanlı, Eve Çift Tabancayla Gelmiş

Adana Eşi, Baldızı ve Kayınbiraderini Öldüren Zanlı, Eve Çift Tabancayla Gelmiş

48 dakika önce

Eşi, baldızı ve kayınbiraderini öldüren zanlı, eve çift tabancayla gelmiş (EK)GÖZYAŞLARI İÇİNDE TESLİM ALDILARMehmet Öneker'in tabancayla vurarak öldürdüğü eşi Ayla Öneker, kayınbiraderi İzzet Bahri İrketi ve baldızı Reyhan İrketi'nin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından...

Eşi, baldızı ve kayınbiraderini öldüren zanlı, eve çift tabancayla gelmiş (EK)

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TESLİM ALDILAR

Mehmet Öneker'in tabancayla vurarak öldürdüğü eşi Ayla Öneker, kayınbiraderi İzzet Bahri İrketi ve baldızı Reyhan İrketi'nin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından gözyaşları içinde teslim alındı. 3 kardeşin cenazelerinin bugün Merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Doğankent Beldesi Pekmezci Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:30 Kaynak: DHA

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