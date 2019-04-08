Adana Eşi, Baldızı ve Kayınbiraderini Öldüren Zanlı, Eve Çift Tabancayla Gelmiş
48 dakika önce
Eşi, baldızı ve kayınbiraderini öldüren zanlı, eve çift tabancayla gelmiş (EK)GÖZYAŞLARI İÇİNDE TESLİM ALDILARMehmet Öneker'in tabancayla vurarak öldürdüğü eşi Ayla Öneker, kayınbiraderi İzzet Bahri İrketi ve baldızı Reyhan İrketi'nin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından...
Eşi, baldızı ve kayınbiraderini öldüren zanlı, eve çift tabancayla gelmiş (EK)
GÖZYAŞLARI İÇİNDE TESLİM ALDILAR
Mehmet Öneker'in tabancayla vurarak öldürdüğü eşi Ayla Öneker, kayınbiraderi İzzet Bahri İrketi ve baldızı Reyhan İrketi'nin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından gözyaşları içinde teslim alındı. 3 kardeşin cenazelerinin bugün Merkez Yüreğir
İlçesi'ne bağlı Doğankent
Beldesi Pekmezci Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:30 Kaynak: DHA
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