Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

14.08.2022 16:59
Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Aladağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Adana'nın Aladağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

İlçede devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Eğder Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini fark etti.

Orman İşletme Müdürlüğüne bilgi veren ekipler, yangının büyümemesi amacıyla alevleri botlarıyla basarak söndürmeye çalıştı.

Yangın, olay yerine gelen orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Jandarmanın, alevlerin yayılmaması için gösterdiği çaba cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
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ORMAN YANGININI AYAKLARINDAKİ BOTLARLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR ORMAN YANGININI AYAKLARINDAKİ BOTLARLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR Kahraman askerler yangına ayaklarıyla müdahale etti Kahraman askerler yangına ayaklarıyla müdahale etti
Kaynak: AA

Jandarma, Aladağ, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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