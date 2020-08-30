ADANA Osmaniye'de yakalanan cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Osmaniye'de yakalanan cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde İbrahim Siner'i (46) evinde öldürerek kaçtıktan sonra, dün Osmaniye'de gözaltına alınan M.Ö. (25) ve R.Ö. (29) adliyeye sevk edildi.

Olay, 19 Ağustos'ta Ceyhan ilçesi Sarısakal Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde av tüfeğiyle saldırıya uğrayan İbrahim Siner, yaşamını yitirdi. Olayın ardından kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Şüpheli M.Ö. ve R.Ö., dün Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki bir iş yerinde yakalandı. Şüphelilerin yakalanma anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

M.Ö.'nün üzerinde ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.