Adanaspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Adanaspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Adanaspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı

7 saat önce

TFF 1.Lig'in 23. haftasında Altay ile deplasmanda karşılaşacak olan Adanaspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Adanaspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

TFF 1.Lig'in 23. haftasında Altay ile deplasmanda karşılaşacak olan Adanaspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Osman Yereşen Tesisleri'nde, Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenman serbest yapılan koşu çalışmasıyla başladı. Dün akşam Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.


Adanaspor, Altay maçı hazırlıklarını yarın Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Osman Yereşen, Adanaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:46 Kaynak: İHA
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