Adanaspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı

TFF 1.Lig'in 23. haftasında Altay ile deplasmanda karşılaşacak olan Adanaspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Osman Yereşen Tesisleri'nde, Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenman serbest yapılan koşu çalışmasıyla başladı. Dün akşam Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.



Adanaspor, Altay maçı hazırlıklarını yarın Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ADANA