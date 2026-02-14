Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel Haberler

Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası

Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
14.02.2026 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, hakkında gündeme gelen yasak aşk iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Işıksu, "Şahsıma Disiplin kuruluna sevk edildiğim yönünde tebliğ edilmiş resmi bir bilgi yoktur. Bu pahalı bir organizasyon. Kimler birlikte planladı, hangi operasyonları yürüttü, isim isim tespitlerim var. Parti içerisinde şahsıma muhalif bazı isimlerin dolaşıma soktuğu yazışma görüntülerindeki fotoğraf da kurgudur." dedi.

Geçen günlerde bir boşanma davası kapsamında gündeme getirilen ve ulusal basında yer bulan yasak aşk iddialarının ardından Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Adapazarı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

"İDDİALARIN HİÇBİR SOMUT KARŞILIĞI YOKTUR"

Işıksu, "Devam eden bir tehdit ve şantaj davası üzerinden kamuoyunda bilinçli bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. 11 Şubat'ta düzenlenen bir programda kürsüye çıkan bir şahsın, gizlilik ve yayın yasağı bulunan bir dosya hakkında gerçek dışı ifadeler kullanması ve bu sözlerin hızla medya ve sosyal mecralara servis edilmesi tesadüf değildir. Ortaya atılan iddiaların hiçbir somut karşılığı yoktur" ifadelerini kullandı.

Işıksu, "Savcılık ifadeleriyle çelişen söylemlerle kamuoyu yönlendirilmeye çalışılıyor. Benim yaptığım tek şey, şahsıma yönelik tehdit ve şantaj girişimleri karşısında hukuka başvurmaktır. Hukuki hakkını arayan şahsımı suçlu gibi göstermeye çalışan bu anlayışı kabul etmiyorum. Şantaj ve tehdit ile karşılaştığım anda suç duyurusunda bulunan taraf benim" dedi.

"RESMİ BİR TEBLİĞ YOK"

Işıksu, "Şahsıma Disiplin kuruluna sevk edildiğim yönünde tebliğ edilmiş resmi bir bilgi yoktur. Ben de bu haberleri medyadan öğrendim. Siyasi hayatım boyunca Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde oldum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar milletimizin duasına güvenerek yürüdük. Liderimizin kararı hangi yönde olursa olsun benim için her şeyden daha kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

"KİMLER PLANLADI, İSİM İSİM TESPİTLERİM VAR"

Işıksu, "Bu pahalı bir organizasyon. Kimler birlikte planladı, hangi operasyonları yürüttü, isim isim tespitlerim var. Ses kayıtları ortadadır. Şahitli, ispatlı şantaj görüntüleri vardır. Tarafıma ait olduğu iddia edilen TikTok yazışmaları gerçeği yansıtmamaktadır. Tarafıma ait bir TikTok hesabı dahi yoktur. Parti içerisinde şahsıma muhalif bazı isimlerin dolaşıma soktuğu yazışma görüntülerindeki fotoğraf da kurgudur" diye konuştu.

Işıksu, "Gerçek dışı bilgi ve belgeleri yayanlar hakkında hukuki süreç başlatıldı. Nihai söz bağımsız Türk yargısına aittir. İddiası olan herkesin adresi sosyal medya değil, yargıdır" dedi.

"BU İFTİRA AİLEME YÖNELİKTİR"

Uzun yıllardır siyasetin içinde olduğunu belirten Işıksu, "Birçok tehditle ve iddiayla karşılaştım ancak bu süreç farklı. Bu seferki iftira sadece şahsıma değil, aileme ve bana inananlara yöneliktir. Günlerdir asılsız söylemler ve organize edilmiş karalama kampanyaları dolaştırılmaktadır. Elimdeki belgeleri paylaştığımda bu kurgunun nasıl planlandığı adım adım görülecektir" diye konuştu.

Işıksu, "Ben susmayacağım, geri adım atmayacağım. Gerçeği sonuna kadar ortaya koyacağım. Hakikat er ya da geç ortaya çıkar. Biz bu şehre hizmet etmek için buradayız, algı operasyonlarıyla yolumuzdan dönecek değiliz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile Özel Kalem Müdiresi Elif Saçar arasında geçtiği öne sürülen 6 aylık "müstehcen" yazışmaları, Saçar'ın kızı Ceyda Saçar gündeme taşıdı.

KÜRSÜYE ÇIKTI, ANLATTIKLARI ŞOKE ETTİ

22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Ceyda Saçar, Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca'nın Sakarya'da katıldığı toplantıda kürsüye çıkarak söz konusu iddiayı dile getirdi. Saçar, Işıksu'nun kendisini tehdit ettiğini ve hakkında 50 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtığını açıkladı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mutlu Işıksu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Haberler Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • eser demir eser demir:
    He he he öyledir herkes öyle der zaten 8 2 Yanıtla
  • 199715 199715:
    Tabiii ya sizin partininnyaptığı sıradan şeyler bunlar, dörde kadar yolu da var. Di mi? 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı
Halil Ergün ve Hülya Koçyiğit arasındaki 9 yıllık küslük sonra erdi Halil Ergün ve Hülya Koçyiğit arasındaki 9 yıllık küslük sonra erdi
Dışişleri Bakanlığı’ndan Avrupa Parlamentosu’na çok sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na çok sert tepki
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Boluspor 3 golle kendini play-off potasına soktu Boluspor 3 golle kendini play-off potasına soktu
Fenerbahçe’den sermaye artırımı açıklaması Fenerbahçe'den sermaye artırımı açıklaması
6 ayda 3 kez kongreye gitmişlerdi Toplam borçları 62 milyon lira 6 ayda 3 kez kongreye gitmişlerdi! Toplam borçları 62 milyon lira
Meloni’nin zorlu anları Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
Suyla dolan caddede sörf yaptı Suyla dolan caddede sörf yaptı

18:12
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
17:48
Kış Olimpiyatları’nda inanılmaz anlar Göz göre göre şike yapıldı
Kış Olimpiyatları'nda inanılmaz anlar! Göz göre göre şike yapıldı
17:36
Yok böyle maç 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor
Yok böyle maç! 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor
17:30
Madde bağımlısı şahıs “Ne geziyorsunuz burada“ diyerek polislere satırla saldırdı
Madde bağımlısı şahıs "Ne geziyorsunuz burada?" diyerek polislere satırla saldırdı
17:22
Yollar ayrılacak Andre Onana için veda kararı
Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı
17:11
Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye“ süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:57
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi! Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
15:01
24 saatte 74 kilogram yağış Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 18:49:37. #7.11#
SON DAKİKA: Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.