Adışaman'da jandarma 1 ayda 57 şahsa işlem yaptı - Son Dakika

Adışaman'da jandarma 1 ayda 57 şahsa işlem yaptı

16.11.2020 11:15
Adışaman'da jandarma 1 ayda 57 şahsa işlem yaptı, System.String[]

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 1 ay içerisinde 57 şahıs hakkında işlem yaptı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 1 ay içerisinde 57 şahıs hakkında işlem yaptı.

Uyuşturucuyla mücadelede çalışmalarını aralıksız bir şekilde yürüten Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından son 1 ay içerisinde 57 kişi hakkında işlem yapılırken yabancı uyruklu bir şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

1 Aylık çalışmalar kapsamında 76 gram esrar, 42 gram metamfetamin, 102 gram bonzai, 15 adet uyuşturucu hap ise ele geçirildi.

Öte yandan jandarma ekipleri tarafından yine 1 aylık çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde kullanma ve ticareti, hırsızlık, tehdit, mala zarar verme, kasten yaralama gibi, suçlardan aranan 19 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri aynı zamanda 8 şahıs hakkında ruhsatsız tabanca ve bıçak taşımaktan cezai işlem yaptı.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adışaman'da jandarma 1 ayda 57 şahsa işlem yaptı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adışaman'da jandarma 1 ayda 57 şahsa işlem yaptı - Son Dakika


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