ADIYAMAN'DA DEPREMDE YIKILAN BİNANIN MÜTEAHHİDİ GÜRCİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI - Son Dakika
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ADIYAMAN'DA DEPREMDE YIKILAN BİNANIN MÜTEAHHİDİ GÜRCİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI

12.02.2023 13:38

ADIYAMAN'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlenen, Yavuz Karakuş, eşi Sevilay Karakuş ile Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

ADIYAMAN'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlenen, Yavuz Karakuş, eşi Sevilay Karakuş ile Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar terminalinde bugün yapılan kimlik kontrolleri sırasında Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alındı. Yavuz Karakuş'un Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlendi. Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş'un üzerinden 16 bin dolar ve 20 bin lira para çıktı.

Görüntü dökümü:

-----------Şüphelilerin havalimanında gözaltına alınma görüntüleri

-Şüphelilerin fotoğrafı


Kaynak: DHA
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İstanbul Havalimanı, Gürcistan, Adıyaman, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA DEPREMDE YIKILAN BİNANIN MÜTEAHHİDİ GÜRCİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ADIYAMAN'DA DEPREMDE YIKILAN BİNANIN MÜTEAHHİDİ GÜRCİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI - Son Dakika
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