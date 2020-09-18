Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu - Son Dakika

İlim Yayma Cemiyeti Kahta Şubesi ve Eğitimle Diriliş Derneği, Erol Mütercimler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Konu ile ilgili Kahta Adalet Sarayı önünde açıklama yapan İlim Yayma Cemiyeti Kahta Şube Başkanı Bilal Akgül, İmam Hatip Okulu'nun açılışının üzerinden 70 yıl geçtiğini ve o günden bugüne imam hatip mezunları ve mensuplarının ülkenin kalkınması adına her alanda önemli vazifeler üstlendiğini belirtti.

Akgül, açıklamasında şunları kaydetti:

"Erol Mütercimler adlı şahıs medya yolu ile İmam Hatip camiasına ve bu ülkenin dindar insanlarına karşı ağır hakaret ve iftirada bulunmuştur. Vicdana ve ahlaka sığmayan bu sözler asla kabul edilemez. Erol Mütercimler'in bu çıkışı, aklı ve vicdanı ideolojileri tarafından esir alınmış hastalıklı zihniyetin çirkin bir yansımasıdır. Bu söylem aynı zamanda ülkenin birliğini zehirlemekte, toplumda kin ve nefretin yayılmasına sebep olmaktadır. Herkesi Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz."

Açıklamanın ardından katılımcılar Kahta Adliyesi'ne geçerek Erol Mütercimler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.