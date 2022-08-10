Adıyaman'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

10.08.2022 11:36
Adıyaman'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 02 KD 452 plakalı traktör ile tarlaya tütüne gittikleri öğrenilen traktör, Adıyaman merkeze bağlı Boğazözü (Grik) köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada Mustafa Taştan (30), Kenan Taştan (36) ve Sinan Akar yaralandı. Yaralılar, vatandaşlar tarafından araçlara alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Taştan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Taştan'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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