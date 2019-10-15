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ADÜ Hemşirelik Fakültesi oryantasyon eğitimi gerçekleşti

1 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen oryantasyon eğitimi, Aydın Menderes Derslikleri'nde gerçekleşti.

ADÜ Hemşirelik Fakültesi oryantasyon eğitimi gerçekleşti, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen oryantasyon eğitimi, Aydın Menderes Derslikleri'nde gerçekleşti.


Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar Dayanır, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Belgin Yıldırım ve Dr. Öğretim üyesi Hatice Öner'in öğrencilerle buluştuğu oryantasyon programında, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Dayanır hemşirelik mesleğinin dokunma ve hissetme kavramları ile hastanın bakımına çok önemli katkılar sağlayan bir meslek olduğunu ifade etti.


Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinde görev yapan Psikolog Öğretim Görevlisi Evrim Güreşen sunumunda ADÜ'nün Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinde danışmanlık hizmeti verildiğini, öğrencilerin bu hizmetten ücretsiz olarak faydalanabileceklerini anlatırken, Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Belgin Yıldırım ve Dr. Öğretim üyesi Hatice Öner fakülteyi tanıtan sunumları gerçekleştirdi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Menderes, Hatice Çarpar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:28 Kaynak: İHA
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