ADÜ Nazilli MYO oryantasyon eğitimi gerçekleştirildi - Son Dakika

ADÜ Nazilli MYO oryantasyon eğitimi gerçekleştirildi

13.10.2020 10:58
ADÜ Nazilli MYO oryantasyon eğitimi gerçekleştirildi, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından yeni kayıt olan öğrencilere yönelik olarak düzenlen oryantasyon eğitimi, online olarak gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından yeni kayıt olan öğrencilere yönelik olarak düzenlen oryantasyon eğitimi, online olarak gerçekleşti.

Her bölüm için belirlenen gün ve saatlerde, bölüm danışmanlarının koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimde; bölüm müfredatları, ders kayıt işlemleri, OBİS ve ADÜZEM'in kullanılması gibi konularda bilgi verildi. Eğitim, öğrencilerden gelen soruların cevaplanması ile son buldu. - AYDIN

ADÜ Nazilli MYO oryantasyon eğitimi gerçekleştirildi

Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ADÜ Nazilli MYO oryantasyon eğitimi gerçekleştirildi - Son Dakika

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