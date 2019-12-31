Afganistan'da patlama: 4 ölü - Son Dakika
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Afganistan'da patlama: 4 ölü

6 saat önce

Afganistan'ın güneyindeki Helmand kentinin Nava ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da patlama: 4 ölü, System.String[]

Afganistan'ın güneyindeki Helmand kentinin Nava ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nava'nın Surhduz bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, motorsikletin geçişi sırasında patlatılması sonucu 4 sivilin öldüğünü bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin arasında 2 çocuğun da bulunduğunu ifade eden Zuvak, bombanın, bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini iddia etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan, Helmand, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:58 Kaynak: AA
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