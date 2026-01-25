Afganistan'da Şiddetli Kar ve Yağmur Can Aldı - Son Dakika
Afganistan'da Şiddetli Kar ve Yağmur Can Aldı

25.01.2026 09:50
61 kişi hayatını kaybetti, 110 yaralı, 458 ev tahrip oldu. Ana yollar ulaşıma kapandı.

KABİL, 25 Ocak (Xinhua) -- Afganistan genelinde geçtiğimiz çarşamba ve perşembe günleri etkili olan şiddetli kar ve yağmur yağışları nedeniyle en az 61 kişi hayatını kaybederken, 110 kişi de yaralandı.

Ulusal Afet Yönetim Kurumu cumartesi günü yaptığı açıklamada, can kayıplarının yanı sıra olumsuz hava koşullarının 458 evin tamamen veya kısmen tahrip olmasına yol açtığını bildirdi.

Açıklamada çeşitli bölgelerde saha incelemeleri ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü, bu nedenle paylaşılan verilerde değişiklik olabileceği belirtildi.

Son üç gün içinde ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle başkent Kabil ile birçok eyalet arasındaki kritik bağlantılar da dahil olmak üzere çok sayıda ana otoyol ve kara yolu ulaşıma kapandı.

Kaynak: Xinhua

Hava Durumu, Afganistan, Güncel

Afganistan'da Şiddetli Kar ve Yağmur Can Aldı
