Hakkında yakalama kararı çıkartıldı! Afrika'nın en zengin kadını Isabel dos Santos, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle aranıyor - Son Dakika
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Hakkında yakalama kararı çıkartıldı! Afrika'nın en zengin kadını Isabel dos Santos, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle aranıyor

29.11.2022 17:45

Angola mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jose Eduardo dos Santos'un kızı Isabel dos Santos için hakkındaki yolsuzluk davasından ötürü yakalama kararı çıkarttı.

Angola Haber Ajansının (ANGOP) haberine göre, Başsavcı Helder Pitta Groz, soruşturma kapsamında daha önce defalarca ifadeye çağrılan Santos hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.

HAKKINDAKİ İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Groz, kamu petrol şirketi Sonangol'u yönettiği sırada yolsuzluk ve zimmetine para geçirmekle suçlanan Santos'un yakalanması için Interpol'e başvurduklarını bildirdi. Afrika'nın en zengin kadını gösterilen Santos, daha önce hakkındaki suçlamaları reddederek İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşadığını ve saklanmadığını belirtmişti.

BABASI ZAMANINDA ÜLKEYİ YÖNETMİŞTİ

Yaklaşık 30 milyon nüfusa sahip Angola, kıtanın ikinci en büyük petrol üreticisi. Isabel dos Santos'un babası Jose Eduardo dos Santos, Angola'yı 38 yıl tek başına yönetmişti.

Kaynak: AA
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Başsavcı, Afrika, Angola, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkında yakalama kararı çıkartıldı! Afrika'nın en zengin kadını Isabel dos Santos, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkında yakalama kararı çıkartıldı! Afrika'nın en zengin kadını Isabel dos Santos, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle aranıyor - Son Dakika
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