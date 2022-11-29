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Hem erkek hem de kadın cinsel organıyla doğan kadından özel hayat itirafı

Groz, kamu petrol şirketi Sonangol'u yönettiği sırada yolsuzluk ve zimmetine para geçirmekle suçlanan Santos'un yakalanması için Interpol'e başvurduklarını bildirdi. Afrika 'nın en zengin kadını gösterilen Santos, daha önce hakkındaki suçlamaları reddederek İngiltere'nin başkenti Londra 'da yaşadığını ve saklanmadığını belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Hakkında yakalama kararı çıkartıldı! Afrika'nın en zengin kadını Isabel dos Santos, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle aranıyor - Son Dakika

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