Afyonkarahisar Belediyesi bin 500 çocuğa mont ve bot yardımı yaptı - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediyesi Yardım Hizmetleri Birimi, kış aylarının gelmesiyle ilçede ihtiyaç sahibi bin 500 çocuğun mont ve bot ihtiyacını karşıladı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in katıldığı etkinlikte hazırlanan mont ve botlar, başta öksüz, yetim olmak üzere ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı.

Belediye Başkan Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Amaçlarının çocukları mutlu etmek, soğuk kış günlerinde onları ısıtabilmek olduğunu belirten Zeybek, şöyle devam etti:

"Soğukların başladığı bu kış gününde yetim ve öksüzleri düşünerek çocuklara kışlık mont ve botla yardımcı olalım istedik. Karda kışta soğukta hiçbir evladın üşmesine gönlümüz razı olmaz. İhtiyaç sahibi ailelerin bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanındayız."

Düzenlenen etkinliğe, Başkan Yardımcıları Murat Öner, Süleyman Karakuş, Benol Kaplan ve Barış Dal da katıldı.