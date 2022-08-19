Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar Belediyesi, kenttin çeşitli noktalarında kuru peyzaj çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla Afyonkarahisar - Konya kara yolundaki refüje kuru peyzaj uygulaması yapıldığı belirtildi.

Kuru peyzaj uygulamasının cadde ve sokaklarda da yaygınlaştırılacağı aktarılan açıklamada, "Bu noktada yapılan kuru peyzaj uygulamasıyla estetik görünüm kadar büyük oranda tasarruf da sağlanacak. Uygulama şekillerinin tasarımını titizlikle seçen ekiplerimiz, doğadan ilham alarak çiçekten böceğe, yapraktan kilim motiflerine, geometrik desenlerden gökyüzü sembollerine kadar görsel açıdan zengin ve yaratıcı kuru peyzaj çalışmalarıyla şehrimize renk katacak."ifadesi yer aldı.

İscehisar Kaymakamı Kapar'ın veda ziyaretleri

İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, veda ziyaretlerinde bulunuyor.

Kapar, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada,"İscehisar insanı ve coğrafyasıyla ülke ekonomisine ciddi katkıları var. Burada görev yapmaktan dolayı mutlu oldum. Elbette gelişler güzel ayrılışlar hüzünlü. Bizlere buradaki çalışmalarımızda destek veren herkese teşekkür ederim."ifadesini kullandı.

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin de Kapar'a kente hizmetlerinden dolayı teşekkür belgesi takdim ederek, yeni görevinde başarılar diledi.