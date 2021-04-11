Afyonkarahisar'da çatı yangını korkuttu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da çatı yangını korkuttu

11.04.2021 16:22
Afyonkarahisar'da çatı yangını korkuttu, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Başağaç köyünde bir evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Başağaç köyünde bir evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olay, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Başağaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Erdoğan'a ait 3 katlı evin çatısında yangın çıktı. Sandıklı Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Ev sahibi İsmail Erdoğan da yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. Kısa sürede alevlerin sardığı çatı katı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Çatı katı kullanılamaz hale gelirken, yangının bacadan kaynaklandığı belirlendi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da çatı yangını korkuttu
Afyonkarahisar'da çatı yangını korkuttu

Karahisar, İtfaiye, Başağaç, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da çatı yangını korkuttu - Son Dakika


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